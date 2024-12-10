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Arhavi'de toprak kaymaları devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 Aralık Cumartesi gecesi meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından bölgede toprak kaymalarının devam ettiği belirtildi.

7 Aralık Cumartesi gecesi saat 03.15'te Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri 200 metrelik alanı kaplarken, yol 19 saat süren çalışmanın sonunda tek şeritten ulaşıma açılmıştı. Heyelanda toprak altında kalan bir araç dün yapılan çalışma sonrasında içindeki 4 kişinin cansız bedenleri ile bulunduğu yerden çıkartılmıştı.

Yaşanan olayın ardından heyelan sahasında toprak kaymalarının devam ettiği belirtilirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.