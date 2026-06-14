Arhavi\'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan din görevlileri Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'in son anları, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Arhavi'nin Ulaş köyünde meydana gelen olayda, Arhavi Merkez Camii müezzini Mustafa Gedikli (34) ile Güneşli Camii imamı Rüstem Özdemir (26) serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan iki imam gözden kaybolurken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Gedikli ve Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, iki arkadaşın gölete girdikleri ve boğulma tehlikesi geçirdikleri anların, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin gölette bulunduğu ve bir süre sonra suda çırpınarak gözden kayboldukları görülüyor.

Hayatını kaybeden Mustafa Gedikli'nin Trabzon'da, Rüstem Özdemir'in ise memleketi Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ARTVİN