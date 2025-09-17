Arıcı, ayı sandığı imamı yanlışlıkla vurdu - Son Dakika
Arıcı, ayı sandığı imamı yanlışlıkla vurdu

Arıcı, ayı sandığı imamı yanlışlıkla vurdu
17.09.2025 13:39
Bolu'nun Mengen ilçesinde, arıcılık yapan Fuat Ö., kovanlarına zarar vermeye çalışan bir ayı sandığını düşünerek tüfeği ateşledi ve köy imamı Mehmet Yıldızhan'ı yanlışlıkla vurdu. Ağır yaralanan Yıldızhan, hastaneye kaldırılırken, Fuat Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, İlyaslar köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre; köy camisinin imamı Mehmet Yıldızhan, yatsı namazını kıldırdıktan sonra kendi evine dönerken, köyde arıcılık yapan Fuat Ö.'nün arı kovanlarının bulunduğu evin önünden geçti. Fuat Ö., tüfeği ateşleyip imam Yıldızhan'ı vurdu. Ağır yaralanan Yıldızhan, adrese çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI İMAMIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Fuat Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Fuat Ö.'nün ifadesinde, yetiştiriciliğini yaptığı arı kovanlarına sıklıkla ayı geldiğini, gece karanlıkta çıtırtıları ayı sanarak tüfeği ateşlediğini, imamı ayı sandığı için yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi.

Mehmet Yıldızhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • eren bilal:
    Hem hayvanın doğal yaşam alanına çök sonra kovana zarar verdi diye hayvana ateş et havaya bir el etsen kaçar zaten Allah da seni böyle cezalandırır. 1 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    iyi bir gözlük al 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:57
