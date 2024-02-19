Arıza yapan motosikletle kilometrelerce seyreden sürücü ve tehlikeli makas atanlar - Son Dakika
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Arıza yapan motosikletle kilometrelerce seyreden sürücü ve tehlikeli makas atanlar

Arıza yapan motosikletle kilometrelerce seyreden sürücü ve tehlikeli makas atanlar

Bursa'da arıza yapan motosikletiyle seyir eden sürücü, egzozdan çıkan kıvılcımlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Aynı şekilde şehir merkezinde yoğun trafiğe rağmen makas atan sürücüler de tehlike saçtı. Bu tehlikeli yolculuklar kameraya anbean yansıdı ve diğer sürücülerin tepkisine neden oldu.

19.02.2024 23:08  Güncelleme: 23:26
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Arıza yapan motosikletle kilometrelerce seyretti

Makas atan sürücüler ise hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe saydılar

BURSA - Bursa'da arıza yapan motosikletiyle seyir eden sürücü yürekleri ağza getirdi. Motosikletin egzoz kısmından çıkan kıvılcım etrafa yayılırken, sürücü ise iki tekerlekli aracını sağa çekmek yerine yoluna devam etti. Yine şehir merkezinde yoğun trafiğe rağmen makas atan sürücüler de tehlike saçtı. Tehlikeli yolcukları kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı mevkiinde bir sürücü, arıza yapan motosikletiyle kilometrelerce seyir etti. İki tekerlekli aracın egzoz kısmından çıkan kıvılcımlar caddede uçuşurken, sürücü hem kendi, hem de başkalarının canını hiçe sayarak ilerlemeye devam etti.

Öte yandan kameraya yansıyan bir diğer görüntülerde ise, otomobil sürücüleri trafikte tehlike saçtı. Yoğun trafiğe rağmen makas atan sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. Trafiği tehlikeye atanların o anları trafikteki diğer sürücüleri ise çileden çıkardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arıza yapan motosikletle kilometrelerce seyreden sürücü ve tehlikeli makas atanlar - Son Dakika

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