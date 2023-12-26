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Arjantin'de şiddetli yağışlar sonucu nehirdeki köprü yıkıldı - Son Dakika
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Arjantin'de şiddetli yağışlar sonucu nehirdeki köprü yıkıldı

Arjantin'in Catamarca eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu Rincon köyündeki nehir taştı. Nehirdeki yaya köprüsü sel sularına kapıldı ve amatör kamera tarafından kaydedildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, köy yolları ulaşıma kapandı ve bölgeye yardım ekipleri sevk edildi.

Arjantin\'de şiddetli yağışlar sonucu nehirdeki köprü yıkıldı
26.12.2023 - 15:31,
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Arjantin'in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde nehirdeki yaya köprüsü yıkıldı.

Arjantin'in Catamarca eyaletinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Rincon köyündeki nehir, su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı. Nehirdeki yaya köprüsü sel sularına kapıldı. O anlar amatör kameraya yansırken, 3 kişi can havliyle kaçıştı. Olayda can kaybı ise yaşanmadı.

Sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, bölgeye ekip sevk edildi. - BUENOS AIRES

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arjantin'de şiddetli yağışlar sonucu nehirdeki köprü yıkıldı - Son Dakika


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