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Arkadaşını bacağından vurup kaçan şahsı polis kıskıvrak yakaladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alacak verecek nedeniyle arkadaşını bacağından tabanca ile vuran ve olay yerinden kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Porsuk Çayı üzerindeki köprüde oturan iki şahıslar arasında alacak verecek sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda şüpheli şahıs, yanındaki tabanca ile tartıştığı Yunus D.'nin bacağına ateş etti. Olay yerinden kaçan şahıs Eskişehir İl Emniyet müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaralı Yunus D. tedavisi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.