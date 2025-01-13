Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

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Tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi tartıştığı arkadaşını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.tartıştığı arkadaşı O.S.'yi ekmek bıçağıyla göğsünden ve baldırından bıçakladı. Ağır yaralanan O.S. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan E.B., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.