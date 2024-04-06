Arkadaşını bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, araçla şehir turu atarken şaka yapan arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.
Olay saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücü Süleyman D.16 NHB 22 plakalı aracıyla 3 arkadaşını da alıp Bursa'ya gezmeye gitti. Bursa'dan İnegöl'e dönerken iddiaya göre Emircan Ş., arkadaşı Süleyman D.(20)'ye sözlü şaka yaptı. Bu duruma öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. araçtan inerek kavga etmeye başladılar. O sırada Süleyman D. elindeki bıçakla Emircan Ş.'yi karnından bıçakla ağır yaraladı. Saldırgan Süleyman D. kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu durumu ağır olan genç ameliyata alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldılar.
Şüpheli Süleyman D.'nin ifadesinde, "Arkadaşımla tartıştık. Tartışmada kavga ettik. Bende kendimi korumak için bıçak kullanmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.
Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arkadaşını bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CHP'nin Sancaktepe Belediyesi'ni kazanmasının ardından eski başkan Şeyma Döğücü'nün devir teslim sonrasında başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara cevap veren Döğücü, mevcut başkana canlı yayın açarak iddiaları temizlemesini istedi.
Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Protestocular erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail polisinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede 2 kadın yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular ayrıca farklı noktalarda ateş yaktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?