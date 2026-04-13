Arkadaşını Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

ARKADAŞINI BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Adem Dayık bugün toprağa verilirken, şüpheli Mehmet A. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Mehmet A., Dayık ile arkadaş olduklarını, aralarında çıkan küfürleşmenin büyümesi üzerine tartıştıklarını ve yanında bulunan bıçakla Dayık'ın boğazını keserek ölümüne neden olduğunu söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.