Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

Haberin Videosunu İzleyin
Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş
05.06.2025 14:22  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş
Haber Videosu

Aksaray'da parkta birlikte alkol aldığı arkadaşının kafasında alkol şişesi kıran ve boğazına saplayarak öldüren şüpheli Yaşar Y. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin karıştığı bir kavga nedeniyle arkadaşından şahitlik yapmasını istediği ve reddedince çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi. Öte yandan; şüphelinin Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe saplayarak öldürdüğü öğrenildi.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bir parkta dün saat 16.30 sıralarında vahşet yaşandı. Yaşar Y. ile Veysel Tekin, birlikte alkol alırken aralarında tartışma çıktı.

Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş

ARKADAŞINI BOĞAZINA ŞİŞE SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşar Y. alkol şişesini Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Tekin aldığı darbeyle yere düşerken Yaşar Y. kırdığı cam şişeyi arkadaşının boğazına saplayarak yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş
Öldürülen Veysel Tekin

ŞAHİTLİK YAPMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Yaşar Y'yi yakalayarak gözaltına alırken, katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Y'nin, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin'den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.

Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş
Katil zanlısı Yaşar Y.

İLK VUKUATI DEĞİL

Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Y'nin, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Almanya, Aksaray, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User:
    Almanya’da aynı suçtan 5 yıl yatmış , dünyada adalet yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da Tekne Patladı: 3 Yaralı Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı
Sağlık Bakanlığı’ndan “kene“ uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor Sağlık Bakanlığı'ndan "kene" uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor
Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon’a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor
Trabzonspor’da Fatih Tekke, Galatasaray’ın 3 yıldızını istiyor Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Fenerbahçe’den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi
Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı
AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı Ömer Çelik yanıt verdi AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
Tekirdağ’da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

14:55
Eyüpspor’dan büyük sürpriz Yeni teknik direktör belli oldu
Eyüpspor'dan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör belli oldu
14:09
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
13:16
Doktorla ilgili iddianame hazır Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
12:14
CHP’nin bayram kararına Erdoğan’dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması
20:44
Comolli Juventus’a Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor
Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
20:36
Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın soyadını almak istiyor
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor
20:35
Galatasaray yeni Mertens’ini Amerika’da buldu İşte o isim
Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim
20:31
İBB’ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10’a yükseldi
İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
20:00
Kurdukları düzenek ortaya çıktı Gaziantep’te kurbanlık alan vatandaşlar dolandırıldı
Kurdukları düzenek ortaya çıktı! Gaziantep'te kurbanlık alan vatandaşlar dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 15:38:44. #7.12#
SON DAKİKA: Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.