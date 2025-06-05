Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde bir parkta dün saat 16.30 sıralarında vahşet yaşandı. Yaşar Y. ile Veysel Tekin, birlikte alkol alırken aralarında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşar Y. alkol şişesini Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Tekin aldığı darbeyle yere düşerken Yaşar Y. kırdığı cam şişeyi arkadaşının boğazına saplayarak yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Yaşar Y'yi yakalayarak gözaltına alırken, katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Y'nin, 2 gün önce karıştığı bir kavga nedeniyle Tekin'den şahitlik yapmasını istediği, reddedince de çıkan tartışmada öldürdüğü belirlendi.
Almanya'da da bir kişinin boğazına şişe sapladığı için 5 yıl tutuklu kalan Yaşar Y'nin, 2 yıl önce de tahliye olup, sınır dışı edilmesi üzerine memleketi Saraltı beldesine geldiği öğrenildi.
Otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Tekin'in ise yurt dışından gelecek yakınları olması nedeniyle yarın beldede toprağa verileceği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arkadaşını şahitlik yapmadığı için boğazına şişe saplayarak öldürmüş - Son Dakika
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