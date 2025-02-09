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Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 7 Şubat akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan Moralı ile arkadaş olan Yusuf A. konuşmak için caddede buluştu. İkili arasında daha sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A., arkadaşı Ayhan Moralı'yı darp etti. Daha sonra Yusuf A., otomobilinden aldığı av tüfeğiyle Moralı'ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı, kanlar içerisinde yere yığılırken, Yusuf A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Moralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Yusuf A. bir sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yusuf A., sorgusunda Moralı ile tartıştıklarını ve küfürleştiklerini, bunun üzerine de arkadaşını otomobilindeki pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.