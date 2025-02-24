Arkadaşını Vuran Şahıs Yakalandı

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Yola çıktığı arkadaşını bacağından vurdu: Kurşunlardan kaçmak için araç etrafında ring attı

BURSA - Bursa'da arkadaşıyla yürürken belindeki silaha sarılan kişi, önce arkadaşını kovaladı ardından bacağından vurup kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat H., yolda yürüdüğü arkadaşı Nurettin K., ile giderken bir anda yanında taşıdı tabancayla arkadaşını kovalamaya başladı. Bir süre aracın etrafında süren kovalamacada kurşunların hedefi olan Nurettin K., bacağından yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri, yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

İnegöl'de yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, izini sürdüğü Serhat H.'yi İnegöl'de yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin buradaki işlemleri devam ederken, saldırganın silahla ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.