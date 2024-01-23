Arkadaşının oğluna aldığı hat kendisine 6 dava getirdi

KONYA - Konya'da araç yedek parça satışı yapan Mustafa Meral'in vefat eden arkadaşının oğluna aldığı telefon hattı başına dert oldu. Kendi üzerine alınan hat üzerinden dolandırıcılık yapılan ve bu nedenle peş peşe ifadeye çağrılmaya başlanan Mustafa Meral hakkında 6 farklı dava açıldı.

Konya'da araç yedek parça ve aksesuar satışı yapan 43 yaşındaki Mustafa Meral, vefat eden arkadaşının oğlu 27 yaşındaki Hüseyin K.'ye bir süre il dışına malzeme taşımada yardımcı oldu. Hüseyin K., babasından dolayı icralık olduğunu ve müşterileri ile görüşmek için Mustafa Meral'den kendisine telefon hattı almasını istedi. Kendi adına çıkarttığı telefon hattını arkadaşının oğluna veren Mustafa Meral, 1.5 yıl boyunca açık kalan hat nedeniyle peş peşe ifadeye çağrılmaya başlayınca büyük bir şok yaşadı. Mustafa Meral, kendi üzerine olan telefon hattıyla internet üzerinde açılan sahte ilanlarla dolandırıcılık yapıldığını ve hakkında 6 dava açıldığını öğrendi. Vefat eden arkadaşının oğluna yardımcı olmak isterken şimdi hakkında açılan 6 dava ile zor günler geçiren Mustafa Meral, suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor.

Suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan ve farklı illerde Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan Mustafa Meral, "Hüseyin K. bir arkadaşımız. Rahmetli babasıyla alakalı bir arkadaşlığımız vardı. Babasından dolayı bir arkadaşlığımız olduğu için babası rahmetli olduktan sonra boşluğa düştü. Biz de dışarıdan destek vermek istedik. Maddi ve manevi olarak sonradan kendileri bu arkadaşlarımız çeşme imalattı işi yapıyordu. Bir minibüsüm vardı. Ben o dönemde işten ayrılmıştım. Akdeniz bölgesinde bazı müşterilerim vardı. Onlara malzeme gönderiyordum. Ambar ve kargo ücretleri o dönem yüksek gelmeye başlamıştı. Minibüsümde boşta olunca minibüsü doldurup malzemeleri birebir elden teslim ediyordum. Birkaç defa böyle olduktan sonra Hüseyin, 'benim orada toptancı arkadaşlarım var. Bana yardımcı olabilir misin arabanızda yer oluyor mu' demeye başladı. Ben de Hüseyin'e 'tabii ki olur, neden olmasın' dedim. Hüseyin de 'abi benimde işime gelir' dedi. Böyle bir ticaretimiz oldu. 3-4 defa bu arkadaşla Akdeniz bölgesine gittik. O kendi müşterilerine girdi, ben kendi müşterilerime girdim. İlk turdan sonra dedi ki 'abi bir şey soracağım'. Ben de 'buyur kardeşim' dedim. O dönem özel sektörden bazı ürünler almışlar. Hüseyin K. de kefil olmuş, senetle olduğu için. O yüzden dolayı icralık olmuşlar bir kaç defa. Öyle olunca kendisi üzerine hat alamıyordu. Benden rica etti. 'Abi bana bir hat lazım müşterilerim arıyor. İlla ki malzeme soracaklar' dedi. 'Bana bir hat alır mısın' dedi. Geçmiş gün ben bu arkadaşa faturasız bir hat aldım. Öylelikle faturasız hattı kullanmaya başladı. Ondan sonra niyeti farklı olmaya başladı" dedi.

"Mahkemeye çıktığımız zaman bunu bir türlü mahkemede kanıtlayamıyoruz"

Telefon numarası ile internet üzerinde açılan sahte ilanlar ile dolandırıcılık yapıldığını için kendisinin ifadeye çağrıldığını anlatan Mustafa Meral, "Beni karakollardan aramaya başladılar. Siber Suçlarla Müdahalede Şubeden aramaya başladılar. İfadelerinde hep işte telefonda dolandırıcılık, küfürdür, tacizdir hep bu şekilde olmaya başlayınca. Ben hemen telefon hattımı iptal ettirdim. İptal ettirdikten sonra da bu arkadaş 3-4 ay sonra ceza evine girdi. Cezaevine girmeden önce emniyete en son gittiğinde dedim ki, böyle bir durum var, sen bu işi yapmışın benim hattımın üzerinden yapmışın. Ben sana kötülük yapmadım. Ben sana iyilik yaptım. İyiliğin karşılığı bu mu? Diye sorduğumda 'abi ben Siber Suçlara bizzat bu hattı kendim kullandığımı, açılışından kapanışına kadar diye dilekçe yazdım' dedi. Dilekçenin altında da imzasının olduğunu söyledi. Yani sana bu olaydan dolayı bir şey geleceğini sanmıyorum dedi. Ama mahkemeye çıktığımız zaman bunu bir türlü mahkemede kanıtlayamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Benden istemiş olsa ben zaten bu parayı taktim ederdim"

İlk mahkemede ceza aldığını söyleyen Mustafa Meral, "Bundan sonra 4-5 tane daha davam var. Bundan sonraki süreçte ne değişecek ne olacak bilmiyorum. Şu ana kadar 5 taneydi. Yakın bir zamana kadar 6'ıncı dava açılmış. 5-6 tane dava var. Meblağlar o kadar düşük ki. Kimisinde bin 500 lira, kimisinde 3 bin lira, kimisinde 5 bin lira. En yüksek ise 5 bin lira var zaten. Hepsini hesapladığın zaman 20 bin bilemedin 30 bin liradır. Vurgun yapacaksa milyonluk vurgun yapmış olsa gam yemeyeceğim. Ama çok küçük rakamlar olduğu için burada benim ismim karalanıyor. Burada ben satış, pazarlama işini yapıyorum. Kendi dalımda uzman bir kişiyim. 25-30 bin lira benim için çok küçük bir para. O gün için de küçük bir paraydı. Gelse, benden istemiş olsa ben zaten bu parayı taktim ederdim" diye konuştu.