Arnavutköy Belediyesi'nden yıkım açıklaması - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi'nden yıkım açıklaması

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkılması çalışmaları sırasında gerginlik yaşandı. Arnavutköy Belediyesi, deprem dirençli kent üretmek için kaçak yapılarla mücadele ve yıkımın önemine vurgu yaptı.

30.05.2024 20:08
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Arnavutköy Belediyesi'nden yıkım açıklaması

İSTANBUL - Arnavutköy'de sabah saatlerinde kaçak yapıların yıkılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlar ile yıkım ekipleri arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Yıkımlar devam ederken Arnavutköy Belediyesi'den açıklama geldi. Çalışmayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak, "Deprem dirençli kent üretmenin birinci adımı, kaçak yapıyla mücadele ve kaçak yapıların yıkımından geçmektedir" dedi.

Arnavutköy'de Yıkım ekipleri yeşil alan, dere koruma kuşağı, kendi parsellerine ya da başka bir vatandaşın parseline yapılmış kaçak yapıları bugün yıkmaya başladı. Yapılan yıkım çalışmaları esnasında polise saldırarak taş ve sopa atan onlarca kişi gözaltına alındı. Yıkımlar devam ederken Arnavutköy Belediyesi'den açıklama geldi.

Arnavutköy Belediyesi adına açıklama yapan Arnavutköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "Şubat ayında gerçekleşen, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş depreminin kendisini ve acılarını unutmuş değiliz. Bu deprem sonrası bütün bilim insanları deprem dirençli kent üretime, depreme dayanıklı yapı üretme kavramını yüksek sesle dile getirdiler. Deprem dirençli kent üretmenin birinci adımı malumunuz üzere kaçak yapıyla mücadele ve kaçak yapıların yıkımından geçmektedir" ifadelerini kullandı.

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili hazırlık yaptıklarını kaydeden Paralı, "Dolayısıyla bizler hem bireysel olarak hem de kent yöneticileri olarak sorumlu olduğumuz alanlarda gerekli tedbirleri almak istiyoruz. Bu tedbirlerin başında da kaçak yapıyla mücadele kavramı yer almaktadır. Bizler ilçemiz genelinde son birkaç ay içerisinde yapılmış, tamamı kaçak olan içerinde insanların yaşamadığı henüz inşaat halinde olan yerlerin yıkımıyla alakalı bir program icra ediyoruz" diye konuştu.

"Yıkmış olduğumuz yapıların tamamında. Yüzde yüzünde yaşam yoktur."

Kaçak yapılarla ilgili kişilere tebligatta bulunulduğu gerekli çalışmaların yapılmaması üzerine yıkım çalışması başlattıklarını belirten Paralı, "Yıkmış olduğumuz yapıların tamamında yaşam yoktur. Yani bunlar henüz inşaat halinde olan kaçak yapılardır ve bu yapılar eğer bugün belediye marifetiyle yıkılmaz ise tıpkı Kahramanmaraş depremindeki gibi annelerin ağıt yaktığı, babalarının çocuklarının elini tutup enkaz altında, enkaz başında bekledikleri gibi acıların yaşanacağı, fotoğrafların izleneceği, görüleceği olaylara sebebiyet verecektir" şeklinde konuştu.

Yıkımın yapıldığı bölgelerde imar planlarının yapıldığını söyleyen Paralı, "Mülkiyet problemini çözmüştür. Parselasyon planlarını tamamlamıştır. Dolayısıyla aslına bakarsanız oradaki vatandaşlarımız kendi mülklerinde belediyeye müracaat ederek bilim ve teknik ışığında ruhsat alarak depreme dayanıklı, yaşanılabilir yapılar yapabilirler. Bunu tercih edebilirler. Buna engel bir durum yok. Şu ana kadar ilçemiz genelinde 151 yapı tespit edilmiştir. Bunların yaklaşık 70 kadarı bugün itibarıyla yıkılmış ve yıkım tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy Belediyesi'nden yıkım açıklaması - Son Dakika

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