Arnavutköy Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor

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Arnavutköy Belediyesi okul kantinlerinde hijyen ve fiyat denetimlerini sürdürüyor
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Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde eksikler için işletmeciler uyarıldı. Kontroller eğitim yılı boyunca sürecek.

Arnavutköy Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihlerinden saklama şartlarına, hijyen standartlarından fiyat etiketlerine kadar birçok başlık titizlikle inceleniyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerin gün içerisinde sıklıkla kullandığı kantinlerde, sağlıklı ve güvenilir gıda sunulmasına yönelik kapsamlı kontroller yapıldı. Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalaj ve muhafaza şartları ile kantinlerin genel temizlik ve hijyen durumu kontrol edildi. Ürünlerin fiyat etiketleri ve satış şartları da incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirildi. Denetimler sırasında kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılırken, tespit edilen eksikliklere ilişkin gerekli uyarılarda bulunuldu.

Denetimler eğitim yılı boyunca sürecek

Öğrencilerin okul ortamında sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimler eğitim-öğretim yılı boyunca belirli aralıklarla devam edecek. Öğrencilerin sağlığının korunmasına yönelik kontroller ilçe genelindeki okullarda sürdürülecek.

Kaynak: İHA
Arnavutköy Belediyesi3. SayfaZabıtaGüncelEğitimSon Dakika

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