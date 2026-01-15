Arnavutköy Belediyesinin kamelyaları meslek liselerinde üretiliyor - Son Dakika
Arnavutköy Belediyesinin kamelyaları meslek liselerinde üretiliyor

15.01.2026 08:59  Güncelleme: 09:02
Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin atölyelerde kamelya üretimi yapacağı işbirliği protokolünü imzaladı. Bu süreç, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artıracak ve belediyeye maliyet tasarrufu sağlayacak.

Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında okul bünyesindeki atölyelerde öğrenciler, belediye için kamelya üretimi yapacak.

Arnavutköy Belediyesi ile Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda kamelya üretimleri, okul bünyesinde bulunan uygulama atölyelerinde öğrenciler ve eğitmenler eşliğinde yapılacak. Uygulamalı üretim süreciyle öğrenciler, ahşap işleme, montaj, ölçülendirme ve üretim planlaması gibi alanlarda birebir deneyim kazanacak. Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürüldüğü atölye çalışmaları, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırırken iş disiplini ve üretim kültürü kazanmalarına da katkı sağlayacak. Böylece eğitim süreci, öğrenciler için aynı zamanda ekonomik bir kazanım alanına dönüşecek.

Atölyelerde üretilen kamelyalar, Arnavutköy genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarında kullanılacak. Bu sayede Arnavutköy Belediyesi, dışa bağımlı alım yerine kendi üretim modelini güçlendirerek kamelya temin maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Belediye, Ekonomi, 3-sayfa, Üretim, Son Dakika

08:58
Arnavutköy Belediyesinin kamelyaları meslek liselerinde üretiliyor
