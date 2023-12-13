Arnavutköy\'de beton mikseri pompası alev topuna döndü

Arnavutköy'de şantiye alanında çalışan beton mikserinin pompası, henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Yanan pompaya inşaat işçileri hortumlar ile müdahale ederken yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir şantiye alanında gerçekleşti. Şantiye alanında çalışan beton mikseri pompası nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Araç, kısa sürede alev topuna dönerken çıkan yangın inşaat işçilerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL