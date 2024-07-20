Arnavutköy'de Bisiklet Saldırısı İddiası - Son Dakika
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Arnavutköy'de Bisiklet Saldırısı İddiası

Arnavutköy'de parkta bisiklet kullanan bir çocuğa saldırıda bulunduğu öne sürülen Engin Berçin, videonun kesilerek yayınlandığını iddia etti. Berçin, olayın yaşandığı günü anlatarak kendini savundu ve özür diledi.

20.07.2024 16:36
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Arnavutköy'de parkta bisiklet kullanan bir çocuğa saldırdığı öne sürülen Engin Berçin videonun kesilerek yayınlandığını iddia ederek, "Yaklaşık 15 kişilik bir bisiklet grubu gelerek parkın tüm noktasında akrobasi hareketleri yapmaya başladı. Biz çocuklarımız için kendilerini uyardığımızda da bize tepki gösterdiler. Yükselen gerilim sonrasında istemsizce bir hareket yaptım. Kendileri videoyu paylaşırken kesmişler ve bir tek kendilerini haklı gösterecek şekilde paylaşmışlar" dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Vadipark'ta geçtiğimiz günlerde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterip, daha sonra ona saldırarak "Bir daha buraya gelmeyeceksin" demişti. Çıkan tartışma görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı ve ardından Engin Berçin gözaltına alınmıştı. Berçin, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saldırı anları bisiklet süren çocuğun kask kamerasıyla görüntülenmişti. Engin Berçin görüntülerin kesilerek yayınlandığını iddia ederek İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Fenomen olmak istiyorlardı belki ama bir babanın özgürlüğünün kısıtlanmasına neden oldular."

Olayın yaşandığı günü anlatan Berçin, "O gün ben evimde oturuyordum. Eşim, bana çocuklarımızın sıcaktan bunaldığını ve parka gitmek istediklerini söyledi. Bende ailemi alarak şu an içerisinde bulunduğumuz parka geldim. Bir müddet biz burada top oynadık. O esnada ise bizim çocuklarımız parklarda oyun oynuyordu. Sonra hep birlikte oturmaya başladık. Yaklaşık 15 kişilik bir bisiklet grubu gelerek parkın tüm noktasında akrobasi hareketleri yapmaya başladı. Biz çocuklarımız için kendilerini uyardığımızda bize tepki gösterdiler. Biz çocuklara anlayışlı olmaları gerektiğini söyledikçe bizi terslediler. Yükselen gerilim sonrasında istemsizce bir hareket yaptım. Burada uzun süren bir tartışma oldu ama kendileri videoyu paylaşırken kesmişler ve bir tek kendilerinin haklı oluşabilecek şekilde paylaşmışlar. Kendileri fenomen olmak istiyorlardı belki ama bir babanın özgürlüğünün kısıtlanmasına neden oldular" şeklinde konuştu.

"Arnavutköylülerden, Türk toplumundan ve herkesten özür diliyorum"

Konuşmalarına devam eden Berçin, "Ben göründüğü gibi birisi değilim. Sabıkalı veya suç örgütü lideri değilim hatta benim sicili yoktur. Beni kötü şekilde lanse ettiler. Arnavutköylülerden, Türk toplumundan ve herkesten özür diliyorum. Biz insanların bisiklet sürmesine karşı değiliz. Yine iddia ediyorum burası bir bisiklet parkuru değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönergelerine bakarsanız anlayacaksınız ne demek istediğimi. Burası kaykay, paten gibi tork gücü daha düşük olan aletlerin sürülebileceği bir alan. Ben bir cani değilim ve o günde çocukların bisiklet sürmesine karşı gelmedim. Çocuklarım grubun arasında zarar görecekti, o nedenle bu durum yaşandı. Videoda gözükmeyen kısımlarda küfür ve hakaretler var. Her şey gözüktüğü gibi değil ailemle tekrar bu parkta eğlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Bisiklet Saldırısı İddiası - Son Dakika

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