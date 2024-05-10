Arnavutköy'de Bisiklet ve Yaya Yolunda Aracıyla Seyreden Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Bisiklet ve Yaya Yolunda Aracıyla Seyreden Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Arnavutköy'de bir sürücü, bisiklet ve yaya yolunda aracıyla seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti ve sürücü tespit edildi. Sürücüye toplamda bin 390 TL para cezası kesildi ve ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli makamlara sevk edildi.

10.05.2024 17:25
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Arnavutköy'de bisiklet ve yaya yolu üzerinde aracıyla seyreden sürücü, polis tarafından tespit edilip bin 390 lira para cezası kesildi.

Arnavutköy'de yaya ve bisiklet yolu üzerinde bir şahsın aracıyla seyir halinde ilerlediği görüntüleri vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen araç sürücüsü M.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1-C ile 73/A maddelerine istinaden toplamda bin 390 TL idari para cezası kesildi.

Konu ile ilgili ayrıca yakalanan araç sürücüsü 10.05.2024 tarihinde TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Bisiklet ve Yaya Yolunda Aracıyla Seyreden Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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