Arnavutköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy Hadımköy'de çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. Helikopter destekli söndürme çalışması havadan görüntülendi. Yangın kontrol altına alındı.

01.07.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçradı. Helikopter destekli söndürme çalışması havadan görüntülendi. Yangın kontrol altına alındı.

Arnavutköy Hadımköy'de otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevler bir tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden su tankları geldi. Yangının tır garajı ve askeri alana sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter havadan söndürme çalışmasına destek verdi. Polis ekipleri vatandaşların girişişi güvenlik önlemi aldı. Tarım arazisinin tamamı yandı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma çalışması başladı. Yangın ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Yangını çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Olay anını anlatan Ertuğrul Kaya, "Karpuz samanlarını döküyorlar. Yangın çıktı. Müdahale ettiler. Zaten rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı" dedi.

Bekir Başkarahan ise "Yangın saat 12.00 gibi başladı. Çöplüklerden başladı. Rüzgarın etkisiyle devam etti. Yangının nedeni araştırılacak. Yangın çıktığını gördüm. Arka arkaya itfaiye geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Helikopter, Arnavutköy, Hadımköy, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
14:15 İstanbul’da mezarlara saldırı Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim İstanbul'da mezarlara saldırı! Vatandaşlar telefona sarıldı, yetkililerin cevabı daha vahim
13:47 Kayseri’yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek’in bu sözleri bitirmiş Kayseri'yi yangın yerine çeviren olayları Vali Gökmen Çiçek'in bu sözleri bitirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement