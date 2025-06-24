Arnavutköy\'de Çocuk Hırsızlık Yaptı

Arnavutköy'de bulunan bir apartmanda film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayı yaşandı. Çocuk kapı önlerinde bırakılan toplam değeri 30 bin lira olan ayakkabıları çaldı. Daha sonrada da Kendi terliklerini bırakıp, çaldığı ayakkabılarla apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Düzlük Sokakta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Yaklaşık 30 bin TL değerindeki ayakkabıları toplayan çocuk, ilginç bir detayla dikkat çekti. Şahıs, olay yerinde kendi terliklerini bırakarak çaldığı ayakkabıları giyip apartmandan çıktı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hırsızlık sonrası bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri ekipler tarafından incelemeye alınırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlığın gerçekleştiği apartman sakinlerinden olan Ahmet Karaca yaşanılan durumla ilgili, "Burada yaşanan bir hırsızlıkla alakalı ayakkabı denilince giyilmemiş ve pahalı ayakkabılar. Bir çocuğa hırsız demek ona hakaret gibi geliyor ama bunu yapan değil de yaptıranı ben önemsiyorum aslında. Bu çocuğun yakalanıp bu alışkanlığından vazgeçmesine sebep olacağına inanıyorum binaya giriş ve hırsızlık anı görüntüleri var önce bir çift alıyor daha sonra ikinci geldiğinde bir çift daha alıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL