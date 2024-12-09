Arnavutköy'de Çocuk Kavgası Ailelere Yayıldı

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İstanbul Arnavutköy'de çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü olayda 4 kişi hastanelik oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, sokakta top oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca sokak bir anda savaş alanına döndü. Sopa, bıçak, kaldırım taşı ile birbirine saldıran grubu ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Kavgada olaya karışanlardan 1'i bıçaklandı 3 kişi de darp edildiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. 4 kişinin yaralandığı olayda sokakta park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu. Kavgaya karışan taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kavga anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL