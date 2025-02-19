Arnavutköy\'de Elektrik Kablo Patlaması

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Arnavutköy'de yeraltındaki elektrik kablolarında patlama gerçekleşti. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Arnavutköy, Boğzaköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler patlamanın yeraltındaki elektrik kablolarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Çalışmaların bitiminde cadde tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL