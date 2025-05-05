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Arnavutköy'de Feci Kaza

Kontrolden çıkan otomobil şantiye bekçisine çarptı, ikisi de yaralı. Olay güvenlik kamerasında.

05.05.2025 20:07
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Arnavutköy'de feci kaza: Bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtu

İnşaatın bekçisine çarptı, şantiye alanına uçtu: kaza anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil inşaat bekçisine çarpıp, bekçiyle beraber şantiye alanına uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

kaza, gece saatlerinde Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi'nde gerçekleşti. Süleyman Batur yönetiminde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şantiye alanı girişindeki bekçiye çarptı. Çarpışma sonrasında bekçi ve otomobil şantiye alanına uçtu. Şantiye bekçisi olan Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bekçiyle beraber şantiyeye uçtu

Şantiyede bekçi olarak görevli olan Muhammet Kılıçkara isimli vatandaşın kaza anında bekçi kulübesinin yanında çay içtiği, otomobilin bekçiye çarptıktan sonra bekçinin de otomobille birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Feci Kaza - Son Dakika

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