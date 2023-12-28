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Arnavutköy'de inşaat çalışması nedeniyle 3 binada kayma oluştuğu iddia edildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de inşaat çalışması nedeniyle 3 binada kayma oluştuğu iddia edildi

Arnavutköy'de bir inşaat çalışması sırasında aynı sokakta bulunan 3 binada hasar ve kayma meydana geldiği iddia edildi. Binalarda oturan vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, hasar gördüğü iddia edilen binalar ve inşaat alanı dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar yetkililerden haber bekliyor.

Arnavutköy\'de inşaat çalışması nedeniyle 3 binada kayma oluştuğu iddia edildi
28.12.2023 - 20:46,  Güncelleme: 21:02
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Arnavutköy'de inşaat çalışması nedeniyle 3 binada kayma oluştuğu iddia edildi

Binalarının kaydığını iddia eden mahalle sakinleri sokağa döküldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de iddiaya göre bir inşaat çalışması nedeniyle aynı sokakta bulunan 3 binada hasar ve kayma meydana geldi. Binalarda oturan vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, hasar gördüğü iddia edilen binalar ve inşaat alanı dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde iddiaya göre bir inşaat çalışması sırasında aynı sokakta bulunan 3 binada hasar ve kayma meydana geldi. Hafriyat alımı sırasında ses duyduğunu iddia eden bina sakinleri panikle sokağa çıktı. Binalarda ayrılmalar oluştuğu söylenirken vatandaşlar yetkililere bilgi verdi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda tehlike oluşturacak bir ayrımın olmadığı tespit edildi.

Vatandaşların tedirgin bekleyişi devam ederken inşaat alanı ve hasar aldığı iddia edilen binalar dron ile havadan görüntülendi.

"Ekiplerden haber bekliyoruz"

Öte yandan bina sakinlerinden Naim Yıldız, "Binamızda çatlak oluştu ve ayrılma oldu. İlgili arkadaşlarla görüştüm geldiler kendileri de gördüler. Bugün binalarda çatlaklar görülüyor ayrılma oldu. Toplamda 3 binada ayrılma var birbirinden. Biz ses duyunca dışarıya çıktık, kütürtü sesi geldi. Ekiplerin riskli mi değil mi haber vermesini bekliyoruz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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