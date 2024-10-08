Arnavutköy'de Kadın Darp Edildi, Bekçiler Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Kadın Darp Edildi, Bekçiler Kurtardı

Geniş Video İzle

Arnavutköy'de bir kadın sokakta darp edildi, bekçilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırı anı görüntülendi.

08.10.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de sokak ortasında darp edilen kadını bekçiler böyle kurtardı

Kadına saldırı anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında erkek kadına yumruklayarak darp etmeye başladı. Kadını gece bekçileri kurtardı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Cadddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre otomobil ile yolculuk yapan 3 kişiden 2'si tartıştı. tartışma sonucunda araçtan inen genç kızla erkek cadde ortasında tartışmaya devam etti. Tartışma sonucunda erkek şahıs kadına yumruklarla saldırdı. Şans eseri olay yerinden geçen gece bekçilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı. Şahıslar polis merkezine götürüldü. Kadın, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi olmadı. Şahıslar gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yaşanan saldırı anları cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Arnavutköy\'de Kadın Darp Edildi, Bekçiler Kurtardı
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Şiddet, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kadın Darp Edildi, Bekçiler Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kadın Darp Edildi, Bekçiler Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.