Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde arkadaşıyla tartışan 23 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü. Gencin cansız bedeni gün aydınlanınca, kardeşinin kan izlerini takip etmesi üzerine bulundu.

06.04.2025 11:20
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, arkadaşı A.B. ile tartışan Orhan Kaplan (23) bıçak darbeleriyle öldürüldükten sonra çayırlık alana atıldı. Katil zanlısı arkadaşı olay yerinden kaçarken, yaşamını yitiren gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kardeşinin kapı önünden kan izlerini takip etmesi sonucunda, evlerinden iki sokak uzaklıkta bir çaylık alanda bulundu.

Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yeri ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak çalışma başlatırken, Kaplan'ın cansız bedeni olay yerindeki savcı incelemesi ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla alakalı çalışmaları ise devam ediyor.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden gencin ailesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının yanında toplanan kalabalık polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Arnavutköy\'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı
Kaynak: İHA

Orhan Kaplan, Arnavutköy, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı - Son Dakika

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