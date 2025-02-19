Arnavutköy'de beyaza bürünen yolda bir araç yolda kaldı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yollar beyaza büründü, bir araç yolda kaldı.
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı başladı. Arnavutköy Tayakadın yassıören caddesi'nde yollar beyaza büründü. Bir araç yolda kaldı. Zor anlar yaşayan araç sürücüsü dikkatli bir şekilde geri giderek aracını kurtarmayı başardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Kar Ağaçları Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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