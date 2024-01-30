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Arnavutköy'de karlı havada önüne kıran araca çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de karlı havada önüne kıran araca çarptı...Kaza anı kamerada

Arnavutköy'de kar yağışının başladığı esnada önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani şerit değiştiren bir otomobile seyir halinde olan kamyonet çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yoğun kar yağışında önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani manevra ile şerit değiştiren otomobil sürücüsüne yine aynı yolda seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Kaza anı kamyonet içerisinde bulunan telefon tutucu da sabitlenmiş cep telefonunun kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy\'de karlı havada önüne kıran araca çarptı...Kaza anı kamerada
30.01.2024 - 16:37,
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Arnavutköy'de karlı havada önüne kıran araca çarptı...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de kar yağışının başladığı esnada önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani şerit değiştiren bir otomobile seyir halinde olan kamyonet çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, yoğun kar yağışında önünde oluşan trafikten kurtulmak için ani manevra ile şerit değiştiren otomobil sürücüsüne yine aynı yolda seyir halinde olan bir kamyonet çarptı. Kaza anı kamyonet içerisinde bulunan telefon tutucu da sabitlenmiş cep telefonunun kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Hava Durumu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de karlı havada önüne kıran araca çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de karlı havada önüne kıran araca çarptı...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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