Arnavutköy'de Lüks Araca Silahlı Saldırı

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Arnavutköy'de lüks otomobile yapılan silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan lüks otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Araçta bulunan sürücü yaralanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde gerçekleşti. Lüks otomobiliyle seyir halinde olan S.A. isimli şahsa, cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisindeki kişi veya kişilerce ateş açıldı. Araç içerisinde S.A. elinden yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.