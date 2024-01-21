Arnavutköy'de motosiklet hırsızları kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 kişi gece saatlerinde sokakta bir süre gezdikten sonra gözlerine kestirdikleri 40 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gece 04.10 sıralarında Taşoluk Mahallesi Özakın Sokak'ta bir binanın önünde gerçekleşti. Kimliği belirsiz 3 hırsız, gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikleti bulunduğu binanın demir kapısını açarak çaldı. Çaldıkları motosiklet ile olay yerinden ayrılan hırsızlar kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin konuşan motosiklet sahibi Atalay Atseven, "Sabah işe gitmek için 06.30 civarı kapıya çıktığımda motorumun olmadığını fark ettim. Karşı komşumdan güvenlik kamera görüntülerini aldığımda, çalındığını gördüm. Kamera kayıtlarından gördüğüme göre gece 02.30 civarı ilk başta motoru çalmadan önce hırsızlar sokakta dolaşarak keşif yapıyorlar. 3 kişi kapıdan içeri girerek motoru alıyorlar. Bakkaldan aldığım güvenlik kamera görüntüsünde de direksiyon kilitli olduğundan dolayı motosikleti sürükleyerek çalıyorlar. 2 yıldır evimin kapısında bir şey olmuyordu, ben de gönül rahatlığıyla buraya bırakıyordum. Ama demek ki hiçbir şeye güvenmemek gerekiyormuş. Bu da bize ders oldu. Motorumun değeri 40 bin TL civarıydı" şeklinde konuştu.