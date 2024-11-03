Arnavutköy'de Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İstanbul Arnavutköy'de iki motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

03.11.2024 01:33
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Arnavutköy'deki feci kaza kamerada... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de cadde üzerinde karşı istikametten gelen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralanırken bir kişi ise hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 21.35 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Samet Akadur kontrolündeki 34 HSL 552 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen Yusuf Taha S. kontrolündeki 34 KHF 514 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosiklet de savrulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki motosikletin sürücüleri ve 34 KHF 514 plakalı motosiklette bulunan yolcu Furkan İ. yaralandı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen 3 yaralıdan Samet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki yaralının ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle cadde bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatılırken motosikletler çekici ile kaldırıldı. Yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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