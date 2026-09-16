Arnavutköy'de polisten kaçan 59 suç kayıtlı şüpheli Avcılar'da yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de polisten kaçan 59 suç kayıtlı şüpheli Avcılar'da yakalandı

Arnavutköy\'de polisten kaçan 59 suç kayıtlı şüpheli Avcılar\'da yakalandı
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İstanbul Arnavutköy'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerinin kilometrelerce süren takibi sonucu Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 59 suç kaydı olduğu ve kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği araç sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kilometrelerce süren kovalamacanın ardından 59 tane suç kaydı olan 30 yaşındaki şüpheli Avcılar'da yakalandı. Plakanın sahte olduğu, şüphelinin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Ömerli Mahallesi Fabrikalar Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü.

Arnavutköy'de başladı, Avcılar'da bitti

Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Polis ekiplerinden kaçmaya devam eden sürücü, Avcılar ilçesine kadar ilerledi. Takibi sürdüren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Avcılar'da yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede sürücünün 30 yaşındaki S.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin kullandığı araçtaki plakanın sahte olduğu tespit edilirken, S.A.'nın hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve hakkında arama kaydı olduğu öğrenildi.

Kilometrelerce süren kaçış kameraya yansıdı

Öte yandan şüphelinin polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı ve ekiplerin aracı takip ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan S.A. işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de polisten kaçan 59 suç kayıtlı şüpheli Avcılar'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de polisten kaçan 59 suç kayıtlı şüpheli Avcılar'da yakalandı - Son Dakika
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