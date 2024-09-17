Arnavutköy'de Sağanak Yağış Zorluk Yarattı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kısa süre etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan pazarcılar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş ise yağmuru fırsata çevirerek aracını yıkadı. O anlar böyle görüntülendi.

Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarcılar göle dönen sokakta ürünlerini kurtarmak için çaba sarf etti. Market çalışanları ise işyerlerinin zarar görmemesi için paspaslarla suları giderlere çekti. Bir vatandaş ise yağışı fırsat bilerek aracını yıkadı. Kısa süreli sağanak yağışta yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından böyle görüntülendi. - İSTANBUL