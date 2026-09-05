Arnavutköy'de servis şoförünü 4 kurşunla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de servis şoförünü 4 kurşunla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı

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Arnavutköy Hadımköy'de iki servis sürücüsü arasında akaryakıt anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Özcan K., Mehmet Taştan'a 4 el ateş etti. Ağır yaralanan Taştan hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheli yunus polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Arnavutköy Hadımköy'de iki servis minibüsü sürücüsü arasında çıkan ve Mehmet Taştan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki servis şoförünün tartıştığı sırada Özcan K.'nin silahını çıkararak Taştan'a ateş açtığı, silah sesleri üzerine çevrede bulunan kişilerin ise panik içerisinde kaçıştığı anlar yer aldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LAR 691 plakalı işçi servisinin sürücüsü Mehmet Taştan ile 34 LDE 633 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Özcan K. arasında, iddiaya göre akaryakıt anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K., yanında bulunan silahı çıkararak aracında bulunan Mehmet Taştan'a ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Taştan ağır yaralanırken, şüpheli Özcan K. ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cinayet anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki servis sürücüsü arasında yaşanan tartışmanın ardından şüphelinin silahını çıkararak ateş açtığı görülüyor. Silah sesleriyle birlikte olay yerindeki diğer kişilerin panik içerisinde koşarak bölgeden uzaklaştıkları anlar da kameraya yansıyor.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Taştan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hadımköy Doktor Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne kaldırıldı. Taştan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheliyi yunus polisleri yakaladı

Olayın ardından kaçan Özcan K.'yi yakalamak için çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri, şüphelinin kullandığı aracı Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde durdurdu. Yakalanarak gözaltına alınan Özcan K.'nin, olayda kullandığı silahı yol kenarına attığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Taştan, Hadımköy, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de servis şoförünü 4 kurşunla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de servis şoförünü 4 kurşunla öldüren şüpheli polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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