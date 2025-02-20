Sokak ortasında acımasız dayak kamerada - Son Dakika
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Sokak ortasında acımasız dayak kamerada

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Arnavutköy'de sokak ortasında bir şahıs hastanelik olana kadar dövüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın olayın başında kaskla gruptaki kişilerden dayak yediği ve yere yığıldığı görülüyor.

20.02.2025 10:20
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İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir grup sokak ortasında yaşadığı tartışma sonucunda bir kişiyi acımasızca döverek hastanelik etmişti. Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sonrasında polis ekipleri çalışma yapmış H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Olayın yankıları sürerken güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

YERE DÜŞÜRÜP DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların bir genci ortasına alarak dövdüğü, kafasını sokakta bulunan işyeri camına vurduktan sonra kaskla saldırıp yere düşürdüğü, yere düşürdükten sonrada tekmelemeye devam ettikleri görüldü. Kavganın ilk çıktığı anları kaydeden görüntülerde şahısların acımasızca bir kişiyi döverek hastanelik ettiği anlar net şekilde kaydedildi.

Sokak ortasında acımasız dayak kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında acımasız dayak kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hasanbaba1946:
    oç ne kadar meraklılar yere düşenin kafasına tekmeyle vurmaya 53 1 Yanıtla
  • Ferhat Demirkan:
    sözler yine yanılmıyor adalet dediğin tek diş -i kalmış canavar adalet milletten daha çok dayak yiyiyor 37 3 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    yarın adli kontrolle serbest bırakıldı haber gelir 39 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    Adalet mülkün temeliymiş arkadaşlar öyle yazıyor adliyede. 26 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    o nie tepki vermiyor onu anlamadjm dayak yemeye gönüllü gibi davraniyor 4 12 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    öldüresiye dövmusler. bunun karşılığında öldürmeye teşebbüsten işlem gormeliler ama bizim ağır zevatın yakını olmadığı ve halk büyük tepki vermediği sürece sanmıyorum bu sokak magandasi, eskiyalarin yakkettiklerini göreceklerini. 5 0 Yanıtla
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