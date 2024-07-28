Arnavutköy'de Tamirhanede Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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Arnavutköy'de Tamirhanede Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Arnavutköy ilçesinde bir tamirhanede meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı şüphelilerden 2'si hastanede tedavi altına alınırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

28.07.2024 22:26
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Arnavutköy'de tamirhanede yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'sinin hastanede tedavisi devam ederken, 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde 24 Temmuz günü saat 13.10 sıralarında bir oto tamirhane dükkanına 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Ayrıca şüpheli M.Y.D.'nin daha önce Y.A.'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiği fakat aracında yaşamış olduğu problem nedeniyle aralarında husumet oluştuğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenilmişti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirmişti. Olaya karıştığı tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve iş yeri çalışanı N.A. ile birlikte karşı taraf olan M.Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A.'nın hastanede tedavileri sürerken, şüpheli N.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Olay, Güvenlik, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Tamirhanede Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Tamirhanede Silahlı Çatışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama - Son Dakika
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