Arnavutköy'de Tamirhaneye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Tamirhaneye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir oto tamirhanesine yapılan silahlı saldırıda, tamirhanenin sahibi tarafından karşılık verilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Saldırının sebebi, daha önceden yaşanan bir araç tamiri sonrasında çıkan husumet olduğu değerlendiriliyor. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

25.07.2024 09:35
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İstanbul'un Arnavutköy'de tamir edilen araç tekrar bozulunca duruma sinirlenen 3 kişi tamirhaneye silahlı saldırı düzenledi. İşyeri sahibinin karşılık vermesiyle 2 kişi vuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhane dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, işyeri önüne 34 EMB 138 plakalı otomobil ile gelen yüzleri maskeli 3 kişiden 1'i araçtan inerek işyerine doğru silahla ateş açarak ilerledi. Silah seslerini duyan işyeri sahipleri de şahıslara karşılık verdi. Taraflar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada saldırı amaçlı gelen 3 kişiden 1'i araca binemeden aldığı kurşun isabetleriyle yere yığıldı. Tamirhaneden de bir kişi vuruldu. Diğer 2 kişi geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya karışan araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş şekilde bulunarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 saldırgan kaçmaya yaya olarak devam etti. Polis her yerde 2 saldırganı aramaya devam ediyor. Vurulan saldırganın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören şahsın üzerinden sahta kimlik çıktı.

Tamir edilen araç tekrar bozulunca para vermeden yapacaksınız demişler

Yaşanan çatışmayla alakalı çalışmalarını kapsamlı şekilde yürüten polis ekipleri iddiaya göre şahısların daha önceden yaşanan bir araç tamiri sonrasında husumet olduğu ve saldırının bu nedenle olduğu değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde oto tamirhanesine gelerek araç bırakan F.K. isimli şahsın aracı tamirden bir gün sonra tekrar bozulunca işyerine giden F.K.'nın ağabeyi E.K. iddiaya göre tamircileri "ya bu aracı yapacaksınız yada yenisini alacaksınız" diyerek tehdit etti. Yaşanılan olayın asıl sebebi polisin çalışmasını tamamlamasının ardından ortaya çıkacak.

Yaralı ve olaydan hemen sonra yaşanılanlar cep telefonu kamerasında

Olay sonrasında yere yığılan yaralıya vatandaşların müdahale anları ve yaşanan olay sonrasındaki panik anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yere yığılan şahsa vatandaşların müdahale ettiği ve çevrede panik havası olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Tamirhaneye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Tamirhaneye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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