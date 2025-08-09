Arnavutköy\'de Tehlikeli Motosiklet Sürücüsü Cezalandırıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye, Arnavutköy Trafik Büro Ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 3 bin 160 TL para cezası uygulandı. Sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken akrobasi hareketleri yaparak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve ihbar olarak değerlendirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 3 bin 160 TL idari para cezası uyguladı. Sürücünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL