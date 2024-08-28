Arnavutköy'de Telefoncu Dükkanına Hırsızlık - Son Dakika
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Arnavutköy'de Telefoncu Dükkanına Hırsızlık

Arnavutköy\'de Telefoncu Dükkanına Hırsızlık

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir telefoncu dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin iz sürmesi sonrasında yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnesini aratmayan hırsızlık anı işyeri içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

28.08.2024 09:18
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İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir telefoncu dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin iz sürmesi sonrasında yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnesini aratmayan hırsızlık anı işyeri içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta bir işyerine gece saatlerinde havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar doğrultusunda polis ekipleri harekete geçti. Yapılan iz sürme çalışmalarının ardından A.C. isimli kişi olduğu tespit edilen hırsız polis ekiplerince yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Havalandırma boşluğundan girerek çaldı, o anlar kamerada

Şahsın işyerine ait küçük bir havalandırma camını kırarak içeri girdiği ve telefonları çaldığı anlar işyeri içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde hırsızın içeriye atlayarak girdiği telefonları çaldıktan sonra aynı camdan dışarıya çıktığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Telefoncu Dükkanına Hırsızlık - Son Dakika

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