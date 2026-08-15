Arnavutköy'de Trafik Denetimi: 70 Araç Sahibi Cezalandırıldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Trafik Denetimi: 70 Araç Sahibi Cezalandırıldı

Arnavutköy\'de Trafik Denetimi: 70 Araç Sahibi Cezalandırıldı
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Arnavutköy'de yapılan denetimlerde 110 araç kontrol edildi, 70 sürücüye toplam 701 bin lira ceza kesildi.

Arnavutköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimde, 110 araç kontrol edildi. Havadan destek verilen uygulamada kurallara uymadığı tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 701 bin 376 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Arnavutköy'de ağır yük ve hafriyat taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Dinlenme Tesisleri önünde oluşturulan denetim noktasında çok sayıda polis görev aldı. Sivil trafik ekiplerinin sahadaki çalışmalarına drone da destek verdi. Bölgede seyir halinde bulunan ağır tonajlı araçlar havadan takip edilirken, denetim noktasına alınan kamyonlar ekipler tarafından kontrol edildi.

110 araç denetlendi, 70 sürücü ve araç sahibine ceza

Gerçekleştirilen uygulamada toplam 110 araç sürücüsünün belgeleri ve araç tek tek denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 701 bin 376 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Trafik Denetimi: 70 Araç Sahibi Cezalandırıldı - Son Dakika

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