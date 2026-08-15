Arnavutköy'de Trafik Kazaları Kameralara Yansıdı

İstanbul Arnavutköy'de farklı noktalarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları araç kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak refüje çarptığı, başka bir kazada ise kamyonun kör noktasında kalan ticari taksiye çarptığı anlar yer aldı.

Arnavutköy'ün farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları araç kameralarına yansıdı. Kazalardan birinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan refüje çarparken, yaşananlar çevredeki bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Bir başka görüntüde ise trafikte ilerleyen ticari taksi, kamyonun kör noktasında kaldı. Taksi sürücüsünü fark edemeyen kamyon sürücüsü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari takside maddi hasar meydana geldi. Farklı noktalarda gerçekleşen maddi hasarlı kazaların meydana geldiği anlar araç kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.