Arnavutköy'de Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı
Arnavutköy'de Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı

17.02.2026 09:58
Arnavutköy'de gece meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü sıkışarak yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile ticari araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Kayabaşı yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HR 2659 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Kınalı, dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada cadde üzerinde yeşil ışığın yandığını fark etmedi. Bu esnada 10 YG 819 plakalı ticari araç otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Burak Kınalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

