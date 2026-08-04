Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gram Amfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gram Amfetamin Ele Geçirildi

Arnavutköy\'de Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gram Amfetamin Ele Geçirildi
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İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda 305 gram amfetamin, 1 ekstazi hap ve 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda vidalanan kalasların arasında zulalanmış 305 gram amfetamin, 1 adet ekstazi hap, 1,24 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Arnavutköy ilçesinde yeni bir çalışma yaptı. Anadolu Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Özel Hareket destekli düzenlenen operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen M.A. (36) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; vidalanan kalaslar matkap yardımıyla açıldı. Vidalanan kalasların arasına zulalanmış 305 gram amfetamin, 1 adet ekstazi hap, 1,24 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 38 bin 200 TL ele geçirildi. Şüpheli şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gram Amfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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