Arnavutköy\'de Uyuşturucu ve Silahla Yakalanma

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletli sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şahsın üzerinden uyuşturucu hap ve tabanca fişeği çıktı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanan sürücü, motosikletten indikten sonra da kaçmaya çalışarak polis ekiplerine direnç gösterdi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüphelinin yapılan üst aramasında 48 adet ekstazi uyuşturucu hap ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahsın Ali E.Y. (18) olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin torbacılık yaptığı değerlendirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL