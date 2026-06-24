Arnavutköy'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yangın Paniği

Arnavutköy\'de Yangın Paniği
24.06.2026 09:47
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İstanbul Arnavutköy'de çıkan yangında ev sahibi, yangını yeğeninin çıkardığını iddia etti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dört katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ev sahibi yangının yeğeni tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından açıklamalarda bulunan Ahmet A., yangını yeğeni F.A.'nın çıkardığını iddia ederek, "Bizim evi, abimin çocuğu F. yaktı. Çocuk daha önceden de evi yakacağını söylüyordu. Biz bugün karakola gidip başvuruda bulunduk. Çocuk geldi ve şu anda evimizi yaktı. Madde bağımlısı. Bugün tekrar başvurduk, CİMER'e dahi başvurduk. Sürekli tehditleri oluyordu. Olaydan 10-20 dakika önce de başvuruda bulunmuştuk. Ev yandı. İçeride değildik, yan taraftaydık. Haberi alınca geldik" dedi. Duruma tepki gösteren Ahmet A., "Kime derdimizi anlatacağız bilmiyoruz. Sürekli şikayetlerde bulunduk. Yakalansa bile tekrar serbest kaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Yangın Paniği - Son Dakika

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