Arnavutköy'de yol vermeme kavgası: İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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Arnavutköy'de yol vermeme kavgası: İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldular

Arnavutköy'de seyir halinde olan bir araç sürücü ile yaya arasında yol vermeme kavgası çıktı. Kavgada birbirine tekme, tokat atan şahıslar, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.04.2024 09:52
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Arnavutköy'de seyir halinde olan bir araç sürücü ile yaya arasında yol vermeme kavgası çıktı. Birbirine tekme, tokat saldıran şahıslar İETT otobüsünün altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre bir araç sürücüsü ile yaya arasında yol vermeme tartışması yaşandı. Araç sürücüsü, kullandığı aracı biraz ileriye park ettikten sonra tartışmaya devam etmek üzere geri geldi. Devam eden tartışma yerini kavgaya bıraktı. İki şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Caddeye yuvarlandılar, İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldular

kavga eden şahıslar caddeye doğru yuvarlanmaya başladı. O esnada caddeden geçen bir İETT otobüsüne doğru savrulan şahıslar otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan ilginç kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de yol vermeme kavgası: İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de yol vermeme kavgası: İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldular - Son Dakika
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