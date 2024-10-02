Arnavutköy\'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

3.Sayfa

İstanbul Arnavutköy'de sollama yapmak için şerit değiştiren araç zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy- Hadımköy Yolu Sazlıbosna Gölü mevkiinde meydana geldi. Göl üzerindeki gidiş ve geliş olmak üzere tek şeritli yolda sollama yapmak isteyen 34 EU 8233 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 34 SNT 61 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil manevra sırasında önce bariyerlere daha sonrada 34 SNT 61 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 SNT 61 plakalı hafif ticari araç da aynı yönde giden 34 GSF 649 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

Aracın motoru yerinden fırladı

Kazada manevra yapan 34 EU 8233 plakalı otomobilin motoru araçtan fırlayarak farklı bir noktaya savruldu. 2 kişinin ağır olduğu kazada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından civar hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - İSTANBUL