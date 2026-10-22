Arnavutluk Meclisi'nde arbede çıktı, Sosyalistler bazı PD'lilere 60 gün men istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutluk Meclisi'nde arbede çıktı, Sosyalistler bazı PD'lilere 60 gün men istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta parlamentoda ilk genel kurul oturumunda milletvekilleri arasında arbede çıktı. Sosyalist Parti, bazı Demokrat Parti vekillerinin 60 gün boyunca oturumlara katılmaktan men edilmesini talep etti; 13 Ekim'den bu yana gösterilerde 320 kişi yaralandı.

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Arnavutluk'ta parlamentoda milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın istifası talebiyle devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olaylarıyla yükselen gerginlik, parlamentoya da yansıdı. Protestoların başlamasından bu yana bugün ilk genel kurul oturumunu yapan parlamentoda, muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ve iktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Parlamentodaki gerginlik, muhalefetten bir milletvekilinin iktidar sıralarına giderek oylama kartlarını almaya çalışmasıyla başladı. Durum, diğer milletvekillerinin de olaya müdahil olmasıyla birlikte hızla kontrolden çıktı. Arbede Demokrat Partili Fidel Kreka ile Sosyalist Partili eski İçişleri Bakanı Ervin Hoxha arasında yaşanan kavgayla doruğa çıktı. Kreka'nın elinde tuttuğu bir cisimle Hoxha'ya vurduğu, ardından ittiği iddia edilirken, Hoxha'da bunlara karşılık verdi. Görüntülerde milletvekillerinin gerginliğin yaşandığı alanda toplandığı, birbirlerine hakaret ettikleri ve karşılıklı olarak birbirlerini engellemeye çalıştıkları görüldü. Birbirine giren milletvekillerini ayırmak için parlamentonun güvenlik görevlileri müdahale etti.

Parlamento Başkanı Niko Peleshi, oturum gündemini devam ettirmeye çalışsa da bu mümkün olmayınca oturum 1 saat süren gerginliğin ardından sona erdi. Olayların ardından iktidardaki PS parlamento grubu, aralarında Fidel Kreka'nın da yer aldığı bazı PD milletvekillerinin 60 gün boyunca parlamento oturumlarına katılmaktan men edilmesini talep etti. Başvuruda muhalefet milletvekilleri, parlamentonun normal işleyişini engellemek, kürsüyü kapatmak, oylama sürecini ihlal eden eylemlerde bulunmak, hakaret ve iktidar partili milletvekillerine su şişeleriyle vurmakla suçlandı.

Göstericiler Rama'nın çağrısına beton blokları devirerek cevap verdi

Arnavutluk'ta ülkeyi sarsan protestolar ve şiddet eylemleri, bugün 10. gününde devam ediyor. Başbakan Edi Rama'nın daha önce Başbakanlık önüne sandalyeler koyarak yaptığı diyalog çağrısını reddederek sandalyeleri deviren göstericiler, Rama'nın diyalog çağrısını bu kez sandalyelerin yerine yerleştirdiği beton blokları bir kez daha reddetti. Rama da sosyal medya hesabından, protestocuların üzerinde diyalog çağrısı yer alan beton oturma bloklarını devirdiği anları gösteren bir video paylaştı. Başbakanlık önündeki protestoya öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri de katılırken, Rama'nın istifasına yönelik talepler yinelendi.

Gösterilerde 320 kişi yaralandı

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, 13 Ekim'den bu yana Tiran ve diğer şehirlerdeki gösterilerde 192 polis, 92 eylemci ve 36'sı da bölgeden geçmekte olanlar olmak üzere toplam 320 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Demokrat PartiUluslararası3. SayfaGüvenlikPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:40
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
16:37
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 17:52:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Arnavutluk Meclisi'nde arbede çıktı, Sosyalistler bazı PD'lilere 60 gün men istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei