Arnavutluk’taki protestolarda Tiran savaş alanına döndü

Arnavutluk'ta öğrenci protestoları üçüncü gününde şiddetlenerek devam ederken, başkent Tiran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Başbakanlık ofisinin de bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda savaş alanına döndü. Arnavutluk hükümeti, Osmanlı Devleti zamanında inşa edilen Ethem Bey Camii'nin dış alanının protestolarda saldırıya uğradığını açıkladı. İşkodra kentindeki protestolarda ise başına taş isabet eden bir polis memuru ağır yaralandı.

Tiran'da salı günü Eğitim Bakanlığı önünde üniversitelerin durumu ve yüksek öğrenim masrafları nedeniyle başlayan şiddetli protesto gösterisi, Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümeti hedef alan bir isyan dalgasına dönüştü. Gösterilerin üçüncü gününde de gün boyunca polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler, polisle çatışmak için ellerindeki her türlü araca başvururken, polis göstericilere plastik cop, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Tiran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık ofisi ve Tiran Üniversitesi'nin de bulunduğu Ulusun Şehitleri Bulvarı, polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar nedeniyle adeta savaş alanına döndü. Bulvardan gelen görüntülerde duman, alevler ve atılan taşlar öne çıktı.

Şiddet olayları akşam saatlerinde de devam ederken, göstericiler polis tarafından yoğun güvenlik önlemleriyle korunan Başbakanlık ofisi ve İçişleri Bakanlığı binalarına girmeye çalıştı. Gün içinde de Başbakanlık ofisi yakınlarında polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Olaylar sırasında göstericilerin iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezine saldırması, gerginliğin artmasına neden oldu. Polis, genel merkez önünde toplanan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

"Ethem Bey Camii'nin dış alanı saldırıya uğradı"

Arnavutluk Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonxhja, şiddetli protestolarda müzeler, tiyatrolar, kütüphaneler ve kültürel anıtların da zarar gördüğünü açıkladı. Ebeveynlere çocuklarıyla konuşma çağrısı yapan Arnavut bakan, "Tiran'daki Gizli Gözetim Müzesi'nin dış alanları, Kukla Tiyatrosu, Ulusal Tarih Müzesi ve Ulusal Kütüphane'nin bazı bölümleri zarar gördü. Eşsiz bir kültür varlığı olan Ethem Bey Camii'nin dış alanı da saldırıya uğradı" dedi.

Bunların hiçbir hükümete ait olmadığını ve Arnavutluk'un ulusal kamu varlıkları olduğunu belirten Gonxhja, "Sevgili ebeveynler, çocuklarınızla konuşun. Protesto, vandalizm demek değildir" ifadelerini kullandı.

İşkodra'da başına taş isabet eden polis amiri ağır yaralandı

Ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinde protestolar sırasında başına büyük bir taş isabet eden polis amiri, ağır yaralandı. Fasli Rama isimli memurun durumunun kritik olduğu açıklandı. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Rama, tedavi için acilen Tiran'a sevk edildi.

Ana muhalefet liderinden Başbakan Rama'ya "Çavuşesku" uyarısı

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin (PD) lideri Sali Berisha, Başbakan Rama'ya derhal istifa etmesi yönünde bir ültimatom vererek, istifa etmemesi halinde sonunun Romanya'nın eski diktatörü Nikolay Çavuşesku gibi olacağı uyarısında bulundu.

Başbakan Rama'ya rejimin devrilmesinin ardından idam edilen Çavuşesku ve Arnavutluk'ta siyasi geçiş sürecinde iktidardan ayrılan eski komünist lider Ramiz Alia'yı örnek gösteren Berisha, "Kendisine Çavuşesku'nun akıbeti ile Ramiz Alia'nın akıbeti arasında, ikincisini seçmeyi öneriyorum. Başka yolu yok, istifa etmeli" dedi.

Berisha, partisinin protestocu eylemcileri desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Başbakan Rama'dan istifa çağrılarına olumsuz cevap

Başbakan Edi Rama ise şiddetli protestolar sonrası istifa çağrılarına olumsuz cevap verdi. Uluslararası basına yaptığı yazılı açıklamada Rama, şiddet olaylarının Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) katılma hedefini tehlikeye atmasına izin vermeyeceğini söyledi. Rama, şiddetin ülkenin Avrupa ile bütünleşme hedefini sekteye uğratmaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Begaj'dan sükunet, itidal ve diyalog çağrısı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da Tiran'ı savaş alanına çeviren protestolar nedeniyle sükunet, itidal ve diyalog çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Begaj, tarafları gerginliği azaltmak ve istikrarı yeniden sağlamak için birlikte çalışmaya davet etti. "Şiddet çözüm değildir" diyen Begaj, hem polis hem de göstericilerden yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduğunu da ifade eden Begaj, "Arnavutluk ortak vatanımız. Hepimizin evi" dedi.